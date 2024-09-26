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Бучнев Федот Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Бучнев Григорий

Мать: Бучнева Матрёна Савельева

Рождение ребёнка
1781

Сын: Бучнев Ефим Федотов

Мать ребёнка: Бучнева Анна Никифорова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Бучнев Пётр Федотов

Мать ребёнка: Бучнева Анна Никифорова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Бучнев Алексей Федотов

Мать ребёнка: Бучнева Анна Никифорова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Бучнев Тимофей Федотов

Мать ребёнка: Бучнева Анна Никифорова

Смерть
Неизвестно

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