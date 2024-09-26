Бучнев Федот Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Бучнев Григорий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Бучнев Ефим Федотов
Мать ребёнка: Бучнева Анна Никифорова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Бучнев Пётр Федотов
Мать ребёнка: Бучнева Анна Никифорова
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Бучнева Анна Никифорова
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Бучнева Анна Никифорова
Смерть
Неизвестно