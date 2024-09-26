Бучнев Ермолай Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Бучнев Ефим Федотов
Мать: Бучнева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бучнева Дарья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Бучнева) Акулина Ермолаева
Мать ребёнка: Бучнева Дарья
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Бучнева) Мария Ермолаева
Мать ребёнка: Бучнева Дарья
Смерть
Неизвестно