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Бучнев Ермолай Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Бучнев Ефим Федотов

Мать: Бучнева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучнева Дарья

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Бучнева) Акулина Ермолаева

Мать ребёнка: Бучнева Дарья

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Бучнева) Мария Ермолаева

Мать ребёнка: Бучнева Дарья

Смерть
Неизвестно

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