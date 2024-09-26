Бучнева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Бучнев Антон Ефимов
Отец ребёнка: Бучнев Ефим Федотов
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Бучнев Ефим Федотов
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Бучнев Ефим Федотов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Бучнев Козьма Ефимов
Отец ребёнка: Бучнев Ефим Федотов
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Бучнев Ефим Федотов
Смерть
Неизвестно