Бучнева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБучнева Анна

Бучнева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Бучнев Антон Ефимов

Отец ребёнка: Бучнев Ефим Федотов

Рождение ребёнка
1804

Сын: Бучнев Ермолай Ефимов

Отец ребёнка: Бучнев Ефим Федотов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Бучнев Василий Ефимов

Отец ребёнка: Бучнев Ефим Федотов

Рождение ребёнка
1812

Сын: Бучнев Козьма Ефимов

Отец ребёнка: Бучнев Ефим Федотов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Бучнев Тимофей Ефимов

Отец ребёнка: Бучнев Ефим Федотов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.