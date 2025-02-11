Понамарев Фома
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Мартемьянова (Понамарева) Фекла Фоминична10.10.1878 г.р.
Иванова Анна ФоминичнаНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Понамарев Яков Фомич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Анна Фоминична
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
10.10.1878
Дочь: Мартемьянова (Понамарева) Фекла Фоминична
Мать ребёнка: ?
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно