Понамарев Фома Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Понамарев Фома

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Мартемьянова (Понамарева) Фекла Фоминична10.10.1878 г.р.
Иванова Анна ФоминичнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Понамарев Яков Фомич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Понамарев Михаил Фомин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Анна Фоминична

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
10.10.1878

Дочь: Мартемьянова (Понамарева) Фекла Фоминична

Мать ребёнка: ?

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Смерть
Неизвестно

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