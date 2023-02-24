Мартемьянова (Понамарева) Фекла Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова (Понамарева) Фекла Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1878

Дата смерти

22.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1878

Отец: Понамарева? ?

Мать: ?

Бракосочетание
30.01.1906

Муж: Мартемьянов Николай Трофимович

Рождение ребёнка
25.11.1906

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Николай Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Мартемьянов Глухо Немой Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Николай Трофимович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Мартемьянов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Николай Трофимович

Рождение ребёнка
05.06.1913

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Николай Трофимович

Рождение ребёнка
25.03.1915

Сын: Мартемьянов Гаврил Николаевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Николай Трофимович

Рождение ребёнка
17.09.1919

Дочь: Перевертун Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Николай Трофимович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Николай Трофимович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Мартемьянов ........ Николаевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Николай Трофимович

Рождение ребёнка
28.02.1924

Сын: Мартемьянов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Николай Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитина Николаевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Николай Трофимович

Смерть
22.12.1970
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