Мартемьянова (Понамарева) Фекла Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1878
Дата смерти22.12.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Понамарева? ?
Мать: ?
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Николай Трофимович
Сын: Мартемьянов Глухо Немой Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Николай Трофимович
Сын: Мартемьянов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Николай Трофимович
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Николай Трофимович
Сын: Мартемьянов Гаврил Николаевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Николай Трофимович
Дочь: Перевертун Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Николай Трофимович
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Николай Трофимович
Сын: Мартемьянов ........ Николаевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Николай Трофимович
Сын: Мартемьянов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Николай Трофимович
Дочь: Харитина Николаевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Николай Трофимович