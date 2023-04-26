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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1878

Дочь: Мартемьянова Фекла Фоминична

Отец ребёнка: Понамарев Фома

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Понамарев Михаил Фомин

Отец ребёнка: Понамарев Фома

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Фоминична

Отец ребёнка: Понамарев Фома

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Понамарев Яков Фомич

Отец ребёнка: Понамарев Фома

Смерть
Неизвестно
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