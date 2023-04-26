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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.10.1878
Дочь: Мартемьянова Фекла Фоминична
Отец ребёнка: Понамарев Фома
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Понамарев Фома
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Фоминична
Отец ребёнка: Понамарев Фома
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Понамарев Яков Фомич
Отец ребёнка: Понамарев Фома
Смерть
Неизвестно