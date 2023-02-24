Анна Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Понамарева? ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
?.11.1900
Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
07.11.1903
Дочь: Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
26.04.1906
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
05.09.1908
Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович
Смерть
Неизвестно