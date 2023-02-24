Анна Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Понамарева? ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
?.11.1900

Сын: Иванов Яков Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
07.11.1903

Дочь: Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
26.04.1906

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
05.09.1908

Сын: Иванов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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