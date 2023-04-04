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Басаргин Николай Васильевич

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Место рождения

Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

09.05.1800

Дата смерти

03.02.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1800

Отец: Басаргин Василий

Мать: Басаргина (Бланк) Екатерина Карловна

Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мещерская) Мария

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Басаргина) Софья

Мать ребёнка: (Мещерская) Мария

Рождение ребёнка
?.04.1840

Сын: Басаргин Александр

Мать ребёнка: (Маврина) Мария Елисеевна

Рождение ребёнка
15.10.1841

Сын: Басаргин Василий

Мать ребёнка: (Маврина) Мария Елисеевна

Бракосочетание
Около 1847

Жена: (Маврина) Мария Елисеевна

Супруг(-а): Ольга Ивановна Басаргина (Менделеева)
Смерть
03.02.1861
Москва, город федерального значения Москва

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