Басаргин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.05.1800
Дата смерти03.02.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1800
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Мещерская) Мария
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Басаргина) Софья
Мать ребёнка: (Мещерская) Мария
Рождение ребёнка
?.04.1840
Сын: Басаргин Александр
Мать ребёнка: (Маврина) Мария Елисеевна
Рождение ребёнка
15.10.1841
Сын: Басаргин Василий
Мать ребёнка: (Маврина) Мария Елисеевна
Бракосочетание
Около 1847
Супруг(-а): Ольга Ивановна Басаргина (Менделеева)
Смерть
03.02.1861
Москва, город федерального значения Москва