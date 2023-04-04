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Басаргин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Басаргин Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басаргин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Басаргина (Бланк) Екатерина Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басаргин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Басаргина (Бланк) Екатерина Карловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басаргина (Бланк) Екатерина Карловна

Рождение ребёнка
09.05.1800

Сын: Басаргин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Басаргина (Бланк) Екатерина Карловна

Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1822

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