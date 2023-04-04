Басаргин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Басаргин Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басаргин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Басаргина (Бланк) Екатерина Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Басаргина (Бланк) Екатерина Карловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1800
Сын: Басаргин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Басаргина (Бланк) Екатерина Карловна
Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1822