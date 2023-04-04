Басаргина (Бланк) Екатерина Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1815
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Бланк Карл
Мать: Бланк Екатерина
Рождение ребёнка
09.05.1800
Сын: Басаргин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Басаргин Василий
Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басаргин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Басаргин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Басаргин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Басаргин Василий
Смерть
1815