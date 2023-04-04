Басаргина (Бланк) Екатерина Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБасаргина (Бланк) Екатерина Карловна

Басаргина (Бланк) Екатерина Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1815

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Бланк Карл

Мать: Бланк Екатерина

Рождение ребёнка
09.05.1800

Сын: Басаргин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Басаргин Василий

Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басаргин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Басаргин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басаргин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Басаргин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басаргин Василий

Смерть
1815
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close