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Давыдов Василий Иванович

Место рождения

Пермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)

Дата рождения

04.04.1892

Дата смерти

10.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1892

Отец: Давыдов Иван Леонтиевич

Мать: (Евдокимова) Екатерина Дмитриевна

Метрическая книга за 1892 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.103, лист 11) | Запись № 30 | родился 23 марта (крещен 25 марта) | Василий | Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Леонтиев Давыдов ... Показать все
Крещение
06.04.1892
Рождение ребёнка
?.11.1917

Сын: Давыдов Александр Васильевич

Мать ребёнка: (Шаврина) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
14.02.1922

Сын: Давыдов Петр Васильевич

Мать ребёнка: (Шаврина) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Давыдов Борис Васильевич

Мать ребёнка: (Шаврина) Татьяна Сергеевна

г.р. 1924 (Источник: Приказ об исключении из списков. ЦАМО. Ф.33.Оп.11458.Д.649. 1945.06.29. № 01554. Источник ГУК НКО)
Рождение ребёнка
?.09.1927

Сын: Давыдов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: (Шаврина) Татьяна Сергеевна

Смерть
10.09.1977

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