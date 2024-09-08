Давыдов Василий Иванович
Место рожденияПермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)
Дата рождения04.04.1892
Дата смерти10.09.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
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Рождение
04.04.1892
Метрическая книга за 1892 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.103, лист 11) | Запись № 30 | родился 23 марта (крещен 25 марта) | Василий | Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Леонтиев Давыдов ... Показать все
Крещение
06.04.1892
Рождение ребёнка
?.11.1917
Сын: Давыдов Александр Васильевич
Мать ребёнка: (Шаврина) Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
14.02.1922
Мать ребёнка: (Шаврина) Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: (Шаврина) Татьяна Сергеевна
г.р. 1924 (Источник: Приказ об исключении из списков. ЦАМО. Ф.33.Оп.11458.Д.649. 1945.06.29. № 01554. Источник ГУК НКО)
Рождение ребёнка
?.09.1927
Сын: Давыдов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: (Шаврина) Татьяна Сергеевна
Смерть
10.09.1977