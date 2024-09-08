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(Шаврина) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Информатор: Давыдов Борис Петрович
Рождение ребёнка
?.11.1917

Сын: Давыдов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович

Рождение ребёнка
14.02.1922

Сын: Давыдов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Давыдов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович

г.р. 1924 (Источник: Приказ об исключении из списков. ЦАМО. Ф.33.Оп.11458.Д.649. 1945.06.29. № 01554. Источник ГУК НКО)
Рождение ребёнка
?.09.1927

Сын: Давыдов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович

Смерть
1986

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