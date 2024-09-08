(Шаврина) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Информатор: Давыдов Борис Петрович
Рождение ребёнка
?.11.1917
Сын: Давыдов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1922
Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович
г.р. 1924 (Источник: Приказ об исключении из списков. ЦАМО. Ф.33.Оп.11458.Д.649. 1945.06.29. № 01554. Источник ГУК НКО)
Рождение ребёнка
?.09.1927
Сын: Давыдов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович
Смерть
1986