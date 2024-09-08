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Давыдов Геннадий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1927

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1927

Отец: Давыдов Василий Иванович

Мать: (Шаврина) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Упоминание
Неизвестно
Информатор: Давыдов Борис Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1983

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