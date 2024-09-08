(Евдокимова) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич
Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич
Дочь: (Давыдова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич
Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич
Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич
Дочь: (Давыдова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич
Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич
Дочь: (Давыдова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич
Дочь: (Давыдова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич
Дочь: (Давыдова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич
Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич
Дочь: (Давыдова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич
Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич
Дочь: (Давыдова) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич