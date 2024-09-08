(Евдокимова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Евдокимова) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.03.1878

Муж: Давыдов Иван Леонтиевич

Метрическая книга за 1878 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.89а, лист 53) | Запись № 14 | Дата бракосочетания: 17 февраля | Жених: Того же* завода мастеровой Иван Леонтиев Давыдов, православный, первым. 24... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1879

Сын: Давыдов Иван Иванович

Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич

Метрическая книга за 1879 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.89а, лист 140) | Запись № 48 | родился 2 сентября (крещен 3 сентября) | Иоанн | Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Леонтиев Давыд... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1881

Сын: Давыдов Василий Иванович

Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич

Метрическая книга за 1881 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.92, лист 116) | Запись № 71 | родился 1 августа (крещен 2 августа) | Василий | Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Леонтиев Давыдо... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1883

Дочь: (Давыдова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич

Метрическая книга за 1883 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.95, лист 6) | Запись № 18 | родилась 5 февраля (крещена 7 февраля) | Мария | Родители: Александровского завода мастеровой Иван Леонтиев Давыдов и... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1884

Сын: Давыдов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич

Метрическая книга за 1884 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.95, лист 126) | Запись № 86 | родился 21 сентября (крещен 26 сентября) | Михаил | Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Леонтиев Дав... Показать все
Рождение ребёнка
29.03.1887

Сын: Давыдов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич

Метрическая книга за 1887 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.98, лист 74) | Запись № 27 | родился 17 марта (крещен 22 марта) | Алексий | Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Леонтиев Давыдов и... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1889

Дочь: (Давыдова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич

Г.р. 1886 (Источник: записи сестры Давыдовой Ольги Ивановны) | Метрическая книга за 1889 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.98а, лист 33) | Запись № 81 | родилась 21 октября (крещена 22 октября) | Александр... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1892

Сын: Давыдов Василий Иванович

Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич

Метрическая книга за 1892 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.103, лист 11) | Запись № 30 | родился 23 марта (крещен 25 марта) | Василий | Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Леонтиев Давыдов ... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1894

Дочь: (Давыдова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич

Метрическая книга за 1894 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.103а, лист 36) | Запись № 103 | родилась 19 ноября (крещена 23 ноября) | Екатерина | Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Леонтиев ... Показать все
Рождение ребёнка
23.12.1895

Дочь: (Давыдова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич

Метрическая книга за 1895 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.103а, лист 130) | Запись № 109 | родилась 11 декабря (крещена 14 декабря) | Анастасия | Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Леонти... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1898

Дочь: (Давыдова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич

Метрическая книга за 1898 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.107а, лист 4) | Запись № 7 | родилась 12 января (крещена 18 января) | Татиана | Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Леонтиев Давыд... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1901

Сын: Давыдов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич

Метрическая книга за 1901 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.110, лист 100) | Запись № 9 | родился 24 января (крещен 28 января) | Тимофей | Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Леонтиев Давыдо... Показать все
Рождение ребёнка
28.07.1902

Дочь: (Давыдова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич

Метрическая книга за 1902 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.110а, лист 34) | Запись № 69 | родилась 15 июля (крещена 22 июля) | Ольга | Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Климентов* Давыдов... Показать все
Рождение ребёнка
26.04.1906

Сын: Давыдов Степан Иванович

Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич

Метрическая книга за 1906 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.833а) | Запись № 43 | родился 26 апреля (крещен 30 апреля) | Стефан | Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Леонтиев Давыдов и закон... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1908

Дочь: (Давыдова) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Давыдов Иван Леонтиевич

1906 г.р. (надпись на надгробии)
Смерть
Неизвестно

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