Пронин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Пронин Александр
Мать ребёнка: Пронин Агрипина
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Пронин Агрипина
Рождение ребёнка
20.02.1907
Сын: Пронин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Пронин Агрипина
Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Константинова (Пронин) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Пронин Агрипина
Рождение ребёнка
1909
Сын: Пронин Александра
Мать ребёнка: Пронин Агрипина
Смерть
Неизвестно