Пронин Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Пронин Александр
Отец ребёнка: Пронин Василий
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Пронин Василий
Рождение ребёнка
20.02.1907
Сын: Пронин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Пронин Василий
Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Константинова (Пронин) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Пронин Василий
Рождение ребёнка
1909
Сын: Пронин Александра
Отец ребёнка: Пронин Василий
Смерть
Неизвестно