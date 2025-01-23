Пронин Агрипина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пронин Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Пронин Александр

Отец ребёнка: Пронин Василий

Рождение ребёнка
1904

Сын: Пронин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Пронин Василий

Рождение ребёнка
20.02.1907

Сын: Пронин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Пронин Василий

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Константинова (Пронин) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Пронин Василий

Рождение ребёнка
1909

Сын: Пронин Александра

Отец ребёнка: Пронин Василий

Смерть
Неизвестно

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