Пронин Василий Васильевич 20.02.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пронин Василий Васильевич

Место рождения

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область

Дата рождения

20.02.1907

Дата смерти

11.05.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1907

Отец: Пронин Василий

Мать: Пронин Агрипина

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина (Тетушкина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пронина) ?

Мать ребёнка: Пронина (Тетушкина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
31.05.1935

Сын: Пронин Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Пронина (Тетушкина) Анна Ивановна

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Смерть
11.05.1975
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область

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