Пронин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1907
Дата смерти11.05.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1907
Отец: Пронин Василий
Мать: Пронин Агрипина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пронина) ?
Мать ребёнка: Пронина (Тетушкина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
31.05.1935
Сын: Пронин Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Пронина (Тетушкина) Анна Ивановна
Смерть
11.05.1975
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно