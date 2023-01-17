Горчакова (Селянина) Евдокия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова (Селянина) Евдокия Семёновна

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Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Селянин Семён Фёдорович

Мать: Селянина Варвара Афанасьева

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
30.01.1889

Муж: Горчаков Павел Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.12.1889

Сын: Горчаков Михаил Павлович

Отец ребёнка: Горчаков Павел Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Горчаков Григорий Павлович

Отец ребёнка: Горчаков Павел Иванович

Рождение ребёнка
12.11.1894

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Горчаков Павел Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Горчаков Василий Павлович

Отец ребёнка: Горчаков Павел Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.08.1899

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Горчаков Павел Иванович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.1901

Сын: Горчаков Иван Павлович

Отец ребёнка: Горчаков Павел Иванович

Рождение ребёнка
02.07.1902

Сын: Горчаков Иван Павлович

Отец ребёнка: Горчаков Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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