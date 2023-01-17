Горчакова (Селянина) Евдокия Семёновна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
30.01.1889
Рождение ребёнка
24.12.1889
Отец ребёнка: Горчаков Павел Иванович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Горчаков Григорий Павлович
Отец ребёнка: Горчаков Павел Иванович
Рождение ребёнка
12.11.1894
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Горчаков Павел Иванович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Горчаков Василий Павлович
Отец ребёнка: Горчаков Павел Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1899
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Горчаков Павел Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1901
Отец ребёнка: Горчаков Павел Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1902
Отец ребёнка: Горчаков Павел Иванович
Смерть
Неизвестно