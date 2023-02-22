Горчаков Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1902
Дата смерти04.07.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1902
Рождение ребёнка
11.08.1924
Рождение ребёнка
04.05.1927
Рождение ребёнка
28.11.1929
Рождение ребёнка
25.05.1932
Рождение ребёнка
02.04.1935
Рождение ребёнка
26.10.1937
Смерть
04.07.1974
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область