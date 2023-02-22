Горчаков Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчаков Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1902

Дата смерти

04.07.1974

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1902

Отец: Горчаков Павел Иванович

Мать: Горчакова Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
11.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горчакова Любовь Степановна

Рождение ребёнка
04.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горчакова Любовь Степановна

Рождение ребёнка
28.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горчакова Любовь Степановна

Рождение ребёнка
25.05.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горчакова Любовь Степановна

Рождение ребёнка
02.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горчакова Любовь Степановна

Рождение ребёнка
26.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горчакова Любовь Степановна

Смерть
04.07.1974
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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