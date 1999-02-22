Горчакова (Бухарина) Любовь Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорчакова (Бухарина) Любовь Степановна

Горчакова (Бухарина) Любовь Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 20.05.1897

Дата смерти

08.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.05.1897

Отец: Бухарин Степан

Мать: Бухарина Анна

Рождение ребёнка
11.08.1924

Дочь: Апалькова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Горчаков Иван Павлович

Рождение ребёнка
04.05.1927

Дочь: Поташова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Горчаков Иван Павлович

Рождение ребёнка
28.11.1929

Сын: Горчаков Николай Иванович

Отец ребёнка: Горчаков Иван Павлович

Рождение ребёнка
25.05.1932

Сын: Горчаков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Горчаков Иван Павлович

Рождение ребёнка
02.04.1935

Дочь: Козлова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Горчаков Иван Павлович

Рождение ребёнка
26.10.1937

Дочь: Гоголева Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Горчаков Иван Павлович

Смерть
08.10.1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close