Горчакова (Бухарина) Любовь Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 20.05.1897
Дата смерти08.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 20.05.1897
Отец: Бухарин Степан
Мать: Бухарина Анна
Рождение ребёнка
11.08.1924
Дочь: Апалькова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Горчаков Иван Павлович
Рождение ребёнка
04.05.1927
Дочь: Поташова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Горчаков Иван Павлович
Рождение ребёнка
28.11.1929
Сын: Горчаков Николай Иванович
Отец ребёнка: Горчаков Иван Павлович
Рождение ребёнка
25.05.1932
Сын: Горчаков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Горчаков Иван Павлович
Рождение ребёнка
02.04.1935
Дочь: Козлова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Горчаков Иван Павлович
Рождение ребёнка
26.10.1937
Дочь: Гоголева Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Горчаков Иван Павлович
Смерть
08.10.1985