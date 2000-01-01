Селянина Варвара Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селянина Варвара Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Горчакова Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Селянин Семён Фёдорович

Шилово
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Селянин Семён Фёдорович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Селянин Семён Фёдорович

Рождение ребёнка
24.02.1879

Сын: Селянин Василий Семёнович

Отец ребёнка: Селянин Семён Фёдорович

Шилово
Рождение ребёнка
07.07.1881

Дочь: Ольга Семёновна

Отец ребёнка: Селянин Семён Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селянин Семён Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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