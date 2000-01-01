Селянина Варвара Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Горчакова Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Селянин Семён Фёдорович
Шилово
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Селянин Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Селянин Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
24.02.1879
Сын: Селянин Василий Семёнович
Отец ребёнка: Селянин Семён Фёдорович
Шилово
Рождение ребёнка
07.07.1881
Дочь: Ольга Семёновна
Отец ребёнка: Селянин Семён Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно