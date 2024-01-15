Алимов Афанасий Михайлов
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1841
Жена: Алимова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Селянина (Алимова) Варвара Афанасьева
Мать ребёнка: Алимова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
08.12.1843
Дочь: (Алимова) Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Алимова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1847
Мать ребёнка: Алимова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1850
Сын: Алимов Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Алимова Акулина Ивановна
Смерть
Неизвестно