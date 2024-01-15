Алимов Афанасий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлимов Афанасий Михайлов

Алимов Афанасий Михайлов

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
26.10.1841

Жена: Алимова Акулина Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Селянина (Алимова) Варвара Афанасьева

Мать ребёнка: Алимова Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
08.12.1843

Дочь: (Алимова) Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Алимова Акулина Ивановна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.04.1847

Сын: Алимов Антип Афанасьевич

Мать ребёнка: Алимова Акулина Ивановна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.02.1850

Сын: Алимов Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Алимова Акулина Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.