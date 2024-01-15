Тимофей Андреевич
Место рожденияФишнево
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти17.03.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Андрей Леонтьевич
Мать: Фекла Самуиловна
Фишнево
Рождение ребёнка
16.12.1809
Дочь: Улита (Ульяна) Тимофеевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Афанасий Тимофеевич
Мать ребёнка: Агафья (Софья) Саввична
Бракосочетание
12.02.1813
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.04.1816
Дочь: Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Агриппина Никитична (Ивановна)
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Агафья (Софья) Саввична
Рождение ребёнка
21.02.1822
Сын: Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Агафья (Софья) Саввична
Рождение ребёнка
02.02.1826
Сын: Харлампий Тимофеевич
Мать ребёнка: Агафья (Софья) Саввична
Рождение ребёнка
20.09.1828
Сын: Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: Агафья (Софья) Саввична
Рождение ребёнка
15.02.1833
Сын: Евстифей Тимофеевич
Мать ребёнка: Агафья (Софья) Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Смерть
17.03.1842
Причина смерти: натуральная болезнь