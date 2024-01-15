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Тимофей Андреевич

Место рождения

Фишнево

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

17.03.1842

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Андрей Леонтьевич

Мать: Фекла Самуиловна

Фишнево
Рождение ребёнка
16.12.1809

Дочь: Улита (Ульяна) Тимофеевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Афанасий Тимофеевич

Мать ребёнка: Агафья (Софья) Саввична

Бракосочетание
12.02.1813

Жена: Агриппина Никитична (Ивановна)

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.04.1816

Дочь: Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Агриппина Никитична (Ивановна)

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Агафья (Софья) Саввична

Рождение ребёнка
21.02.1822

Сын: Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Агафья (Софья) Саввична

Рождение ребёнка
02.02.1826

Сын: Харлампий Тимофеевич

Мать ребёнка: Агафья (Софья) Саввична

Рождение ребёнка
20.09.1828

Сын: Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Агафья (Софья) Саввична

Рождение ребёнка
15.02.1833

Сын: Евстифей Тимофеевич

Мать ребёнка: Агафья (Софья) Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Смерть
17.03.1842
Причина смерти: натуральная болезнь
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