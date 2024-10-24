Андрей Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Леонтий Дмитриевич
Мать: Стефанида Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Евдокия (Татьяна) Андреевна
Мать ребёнка: Фекла Самуиловна
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Фекла Самуиловна
Рождение ребёнка
08.09.1800
Сын: Трофим Андреевич
Мать ребёнка: Фекла Самуиловна
Рождение ребёнка
29.05.1804
Дочь: Федосия Андреевна
Мать ребёнка: Фекла Самуиловна
Смерть
Неизвестно