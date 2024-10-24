Андрей Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Леонтьевич

Место рождения

Фишнево, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Леонтий Дмитриевич

Мать: Стефанида Семеновна

Фишнево, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Евдокия (Татьяна) Андреевна

Мать ребёнка: Фекла Самуиловна

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Фекла Самуиловна

Фишнево, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.09.1800

Сын: Трофим Андреевич

Мать ребёнка: Фекла Самуиловна

Фишнево, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.05.1804

Дочь: Федосия Андреевна

Мать ребёнка: Фекла Самуиловна

Смерть
Неизвестно

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