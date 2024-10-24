Леонтий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтий Дмитриевич

Место рождения

Фишнево, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

До 1805

Пол

Мужской

Отец

Около 1679 г.р.

Мать

Около 1684 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Дмитрий Сидорович

Мать: Анисья Даниловна

Фишнево, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Андрей Леонтьевич

Мать ребёнка: Стефанида Семеновна

Фишнево, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Настасья Леонтьевна

Мать ребёнка: Стефанида Семеновна

Фишнево, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Семен Леонтьевич

Мать ребёнка: Стефанида Семеновна

Смерть
До 1805

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