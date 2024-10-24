Леонтий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиДо 1805
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Дмитрий Сидорович
Мать: Анисья Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Андрей Леонтьевич
Мать ребёнка: Стефанида Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Настасья Леонтьевна
Мать ребёнка: Стефанида Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Семен Леонтьевич
Мать ребёнка: Стефанида Семеновна
Смерть
До 1805