Дмитрий Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1728 г.р.
Около 1730 г.р.
Около 1739 г.р.
Около 1743 г.р.

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Филип Дмитриевич

Мать ребёнка: Анисья Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Анисья Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Леонтий Дмитриевич

Мать ребёнка: Анисья Даниловна

Фишнево, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Тит Дмитриевич

Мать ребёнка: Анисья Даниловна

Смерть
Неизвестно

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