Дмитрий Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1679
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Филип Дмитриевич
Мать ребёнка: Анисья Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Анисья Даниловна
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Леонтий Дмитриевич
Мать ребёнка: Анисья Даниловна
Фишнево, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Тит Дмитриевич
Мать ребёнка: Анисья Даниловна
Смерть
Неизвестно