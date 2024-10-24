Филип Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Дмитрий Сидорович
Мать: Анисья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Елена Филипповна
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Семен Филиппович
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Пелагея Филипповна
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Васса Филипповна
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Васса Филипповна
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Смерть
Неизвестно