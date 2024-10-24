Филип Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филип Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1679 г.р.

Мать

Около 1684 г.р.

Жена

Около 1728 г.р.

Дети

Около 1753 г.р.
Около 1755 г.р.
Около 1758 г.р.
Около 1759 г.р.
Около 1760 г.р.

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Дмитрий Сидорович

Мать: Анисья Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Елена Филипповна

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Семен Филиппович

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Пелагея Филипповна

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Васса Филипповна

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Васса Филипповна

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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