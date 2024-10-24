Анисья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1728 г.р.
Около 1730 г.р.
Около 1739 г.р.
Около 1743 г.р.

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Филип Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Леонтий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Сидорович

Фишнево, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Тит Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Сидорович

Смерть
Неизвестно

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