Анисья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1684
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Филип Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Леонтий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Сидорович
Фишнево, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Тит Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Сидорович
Смерть
Неизвестно