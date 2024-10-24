Агриппина Никитична (Ивановна)
Место рожденияСтворено
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти28.08.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1813
Муж: Тимофей Андреевич
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.04.1816
Дочь: Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Андреевич
Смерть
28.08.1816