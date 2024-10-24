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Агриппина Никитична (Ивановна)

Место рождения

Створено

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

28.08.1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1813

Муж: Тимофей Андреевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.04.1816

Дочь: Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Андреевич

Смерть
28.08.1816

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