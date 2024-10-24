Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения21.02.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1822
Отец: Тимофей Андреевич
Мать: Агафья (Софья) Саввична
Бракосочетание
07.10.1840
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.06.1845
Дочь: Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Неонила (Надежда) Игнатьевна
Рождение ребёнка
06.08.1854
Сын: Емельян Васильевич
Мать ребёнка: Неонила (Надежда) Игнатьевна
Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно