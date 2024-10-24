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Василий Тимофеевич

Место рождения

Тушнево

Дата рождения

21.02.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1822

Отец: Тимофей Андреевич

Мать: Агафья (Софья) Саввична

Бракосочетание
07.10.1840

Жена: Неонила (Надежда) Игнатьевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.06.1845

Дочь: Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Неонила (Надежда) Игнатьевна

Рождение ребёнка
06.08.1854

Сын: Емельян Васильевич

Мать ребёнка: Неонила (Надежда) Игнатьевна

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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