Емельян Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.08.1854
Дата смерти18.04.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1854
Отец: Василий Тимофеевич
Бракосочетание
26.01.1876
Жена: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
25.02.1885
Сын: Василий Емельянович
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Бракосочетание
12.11.1886
Рождение ребёнка
18.12.1888
Дочь: Анастасия Емельяновна
Мать ребёнка: Михалкинская Наталья Гавриловна
Рождение ребёнка
06.10.1890
Дочь: Пелагея Емельяновна
Мать ребёнка: Михалкинская Наталья Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.04.1891
Причина смерти: от чахотки