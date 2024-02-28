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Емельян Васильевич

Место рождения

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

06.08.1854

Дата смерти

18.04.1891

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1854

Отец: Василий Тимофеевич

Мать: Неонила (Надежда) Игнатьевна

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.01.1876

Жена: Наталья Яковлевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.02.1885

Сын: Василий Емельянович

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
12.11.1886

Жена: Михалкинская Наталья Гавриловна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.12.1888

Дочь: Анастасия Емельяновна

Мать ребёнка: Михалкинская Наталья Гавриловна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.10.1890

Дочь: Пелагея Емельяновна

Мать ребёнка: Михалкинская Наталья Гавриловна

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Место жительства
Неизвестно
Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
18.04.1891
Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от чахотки
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