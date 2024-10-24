Наталья Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти06.04.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1876
Муж: Емельян Васильевич
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.02.1885
Сын: Василий Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Васильевич
Смерть
06.04.1886
Причина смерти: от чахотки