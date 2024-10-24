Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Яковлевна

Место рождения

Соколье, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

06.04.1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколье, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.01.1876

Муж: Емельян Васильевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.02.1885

Сын: Василий Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Васильевич

Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
06.04.1886
Тройкино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от чахотки

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