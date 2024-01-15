Агафья (Софья) Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти09.06.1844
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Савва
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Афанасий Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
21.02.1822
Сын: Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
02.02.1826
Сын: Харлампий Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
20.09.1828
Сын: Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
15.02.1833
Сын: Евстифей Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Андреевич
Смерть
09.06.1844
Причина смерти: натуральная болезнь