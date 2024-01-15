Агафья (Софья) Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья (Софья) Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

09.06.1844

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Савва

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Афанасий Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
21.02.1822

Сын: Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
02.02.1826

Сын: Харлампий Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
20.09.1828

Сын: Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
15.02.1833

Сын: Евстифей Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Андреевич

Смерть
09.06.1844
Причина смерти: натуральная болезнь
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