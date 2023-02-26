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Чепелкина Елена Фёдорова

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Место рождения

д.Юшковские Старины

Дата рождения

1786

Дата смерти

21.04.1846

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Юшковские Старины
Бракосочетание
05.11.1802

Муж: Чепелкин Иван Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1804

Дочь: Марина Иванова

Отец ребёнка: Чепелкин Иван Парфенов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1806

Сын: Чепелкин Корнилий Иванов

Отец ребёнка: Чепелкин Иван Парфенов

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Чепелкин Евдоким Иванов

Отец ребёнка: Чепелкин Иван Парфенов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1820

Сын: Чепелкин Моисей Иванов

Отец ребёнка: Чепелкин Иван Парфенов

д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Чепелкин Пётр Иванов

Отец ребёнка: Чепелкин Иван Парфенов

д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1831

Сын: Чепелкин Василий Константинов

Отец ребёнка: Чепелкин Константин Дмитриев

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепелкин Константин Дмитриев

Смерть
21.04.1846
д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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