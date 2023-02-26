Чепелкина Елена Фёдорова
Место рожденияд.Юшковские Старины
Дата рождения1786
Дата смерти21.04.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Юшковские Старины
Бракосочетание
05.11.1802
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1804
Дочь: Марина Иванова
Отец ребёнка: Чепелкин Иван Парфенов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1806
Отец ребёнка: Чепелкин Иван Парфенов
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Чепелкин Иван Парфенов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1820
Отец ребёнка: Чепелкин Иван Парфенов
д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1822
Сын: Чепелкин Пётр Иванов
Отец ребёнка: Чепелкин Иван Парфенов
д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1831
Сын: Чепелкин Василий Константинов
Отец ребёнка: Чепелкин Константин Дмитриев
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1846
д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной