Чепелкин Корнилий Иванов
Место рожденияд.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.09.1806
Дата смерти13.05.1808
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1806
Отец: Чепелкин Иван Парфенов
Мать: Чепелкина Елена Фёдорова
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.05.1808
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.