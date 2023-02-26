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Чепелкин Корнилий Иванов

Место рождения

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.09.1806

Дата смерти

13.05.1808

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1806

Отец: Чепелкин Иван Парфенов

Мать: Чепелкина Елена Фёдорова

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.05.1808
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
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