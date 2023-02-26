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Чепелкин Иван Парфенов

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1779

Дата смерти

08.02.1822

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Чепелкин Парфен (Косьмин)

Мать: ?

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1794

Дочь: Федора Иванова

Мать ребёнка: Чепелкина Матрона Григорьева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1797

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Чепелкина Матрона Григорьева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1799

Сын: Чепелкин Прохор Иванов

Мать ребёнка: Чепелкина Матрона Григорьева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1801

Дочь: Соломония Иванова

Мать ребёнка: Чепелкина Матрона Григорьева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1802

Жена: Чепелкина Елена Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1804

Дочь: Марина Иванова

Мать ребёнка: Чепелкина Елена Фёдорова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1806

Сын: Чепелкин Корнилий Иванов

Мать ребёнка: Чепелкина Елена Фёдорова

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Чепелкин Евдоким Иванов

Мать ребёнка: Чепелкина Елена Фёдорова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1820

Сын: Чепелкин Моисей Иванов

Мать ребёнка: Чепелкина Елена Фёдорова

д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Чепелкин Пётр Иванов

Мать ребёнка: Чепелкина Елена Фёдорова

д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепелкина Матрона Григорьева

Смерть
08.02.1822
д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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