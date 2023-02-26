Чепелкин Иван Парфенов
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1779
Дата смерти08.02.1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1779
Отец: Чепелкин Парфен (Косьмин)
Мать: ?
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1794
Дочь: Федора Иванова
Мать ребёнка: Чепелкина Матрона Григорьева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1797
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Чепелкина Матрона Григорьева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1799
Мать ребёнка: Чепелкина Матрона Григорьева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1801
Дочь: Соломония Иванова
Мать ребёнка: Чепелкина Матрона Григорьева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1802
Жена: Чепелкина Елена Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1804
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: Чепелкина Елена Фёдорова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1806
Мать ребёнка: Чепелкина Елена Фёдорова
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Чепелкина Елена Фёдорова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1820
Мать ребёнка: Чепелкина Елена Фёдорова
д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1822
Сын: Чепелкин Пётр Иванов
Мать ребёнка: Чепелкина Елена Фёдорова
д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1822
д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.