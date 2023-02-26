Чепелкина Матрона Григорьева
Место рожденияд.Колики Касплинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1773
Дата смерти04.11.1802
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Григорий Иванов
д.Колики Касплинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1794
Дочь: Федора Иванова
Отец ребёнка: Чепелкин Иван Парфенов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1797
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Чепелкин Иван Парфенов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1799
Отец ребёнка: Чепелкин Иван Парфенов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1801
Дочь: Соломония Иванова
Отец ребёнка: Чепелкин Иван Парфенов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.1802
д.Колики Касплинской волости Поречского уезда Смоленской губ.