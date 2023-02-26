Чепелкина Матрона Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепелкина Матрона Григорьева

Чепелкина Матрона Григорьева

Место рождения

д.Колики Касплинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1773

Дата смерти

04.11.1802

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Григорий Иванов

Мать: не указана

д.Колики Касплинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1794

Дочь: Федора Иванова

Отец ребёнка: Чепелкин Иван Парфенов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1797

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Чепелкин Иван Парфенов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1799

Сын: Чепелкин Прохор Иванов

Отец ребёнка: Чепелкин Иван Парфенов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1801

Дочь: Соломония Иванова

Отец ребёнка: Чепелкин Иван Парфенов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепелкин Иван Парфенов

Смерть
04.11.1802
д.Колики Касплинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close