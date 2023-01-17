Неликаев Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Неликаев Петр Денисович
Мать: Неликаева Х
Рождение ребёнка
1770
Сын: Неликаев Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Неликаева Евдокия (Лаврентьевна)
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Неликаева Агафья Дмитриевна
Мать ребёнка: Неликаева Евдокия (Лаврентьевна)
Рождение ребёнка
1778
Сын: Неликаев Венедикт Дмитриевич
Мать ребёнка: Неликаева Евдокия (Лаврентьевна)
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Неликаева Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Неликаева Евдокия (Лаврентьевна)
Рождение ребёнка
1782
Сын: Неликаев Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Неликаева Евдокия (Лаврентьевна)
Рождение ребёнка
1784
Сын: Неликаев Евтихий Дмитриевич
Мать ребёнка: Неликаева Евдокия (Лаврентьевна)
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Неликаева Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Неликаева Евдокия (Лаврентьевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1786