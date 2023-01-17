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Неликаев Дмитрий Петрович

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Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1747

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Неликаев Петр Денисович

Мать: Неликаева Х

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1770

Сын: Неликаев Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Неликаева Евдокия (Лаврентьевна)

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Неликаева Агафья Дмитриевна

Мать ребёнка: Неликаева Евдокия (Лаврентьевна)

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Неликаев Венедикт Дмитриевич

Мать ребёнка: Неликаева Евдокия (Лаврентьевна)

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Неликаева Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Неликаева Евдокия (Лаврентьевна)

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Неликаев Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Неликаева Евдокия (Лаврентьевна)

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1784

Сын: Неликаев Евтихий Дмитриевич

Мать ребёнка: Неликаева Евдокия (Лаврентьевна)

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Неликаева Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Неликаева Евдокия (Лаврентьевна)

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неликаева Евдокия (Лаврентьевна)

Смерть
1786
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