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Неликаев Петр Денисович

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Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1718

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Неликаев Денис Ермолаевич

Мать: Неликаева Евфимия Даниловна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
1740

Жена: Неликаева Х

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Неликаева Матрена Петровна

Мать ребёнка: Неликаева Х

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1747

Сын: Неликаев Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Неликаева Х

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
1775

Жена: Неликаева Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Неликаев Петр Петрович

Мать ребёнка: Неликаева Агриппина Ивановна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Смерть
1788
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