Неликаев Петр Денисович
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Бракосочетание
1740
Жена: Неликаева Х
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Неликаева Матрена Петровна
Мать ребёнка: Неликаева Х
Рождение ребёнка
1747
Сын: Неликаев Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Неликаева Х
Бракосочетание
1775
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Неликаева Агриппина Ивановна
Смерть
1788