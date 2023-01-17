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Неликаев Денис Ермолаевич

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Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Неликаев Ермолай Леонтьевич

Мать: не указана

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1709

Сын: Неликаев Григорий Денисович

Мать ребёнка: Неликаева Евфимия Даниловна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1718

Сын: Неликаев Петр Денисович

Мать ребёнка: Неликаева Евфимия Даниловна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1721

Сын: Неликаев Федор Денисович

Мать ребёнка: Неликаева Евфимия Даниловна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неликаева Евфимия Даниловна

Смерть
Неизвестно
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