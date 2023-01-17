Неликаев Денис Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Неликаев Ермолай Леонтьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Неликаев Григорий Денисович
Мать ребёнка: Неликаева Евфимия Даниловна
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: Неликаева Евфимия Даниловна
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: Неликаева Евфимия Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно