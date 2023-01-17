Неликаева Евфимия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Даниил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Неликаев Григорий Денисович
Отец ребёнка: Неликаев Денис Ермолаевич
Рождение ребёнка
1718
Отец ребёнка: Неликаев Денис Ермолаевич
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Неликаев Денис Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно