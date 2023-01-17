Неликаева Евфимия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неликаева Евфимия Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Неликаев Григорий Денисович

Отец ребёнка: Неликаев Денис Ермолаевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1718

Сын: Неликаев Петр Денисович

Отец ребёнка: Неликаев Денис Ермолаевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1721

Сын: Неликаев Федор Денисович

Отец ребёнка: Неликаев Денис Ермолаевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неликаев Денис Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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