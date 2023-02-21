Неликаева Х
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1740
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Неликаева Матрена Петровна
Отец ребёнка: Неликаев Петр Денисович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Неликаев Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Неликаев Петр Денисович
Смерть
Неизвестно