Неликаева Х — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неликаева Х

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1740

Муж: Неликаев Петр Денисович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Неликаева Матрена Петровна

Отец ребёнка: Неликаев Петр Денисович

Сучкина, Благодатенская волость, Рыльский уезд
Рождение ребёнка
1747

Сын: Неликаев Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Неликаев Петр Денисович

Сучкина, Благодатенская волость, Рыльский уезд
Смерть
Неизвестно
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