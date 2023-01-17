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Неликаев Григорий Дмитриевич

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Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1782

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Неликаев Дмитрий Петрович

Мать: Неликаева Евдокия (Лаврентьевна)

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Смерть
1784
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