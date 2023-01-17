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Неликаев Григорий Дмитриевич
Неликаев Григорий Дмитриевич
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Место рождения
Сучкина
, Рыльский уезд, Курская губерния
Дата рождения
1782
Дата смерти
1784
Пол
Мужской
Отец
Неликаев Дмитрий Петрович
1747 г.р.
Мать
Неликаева Евдокия (Лаврентьевна)
1748 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец:
Неликаев Дмитрий Петрович
Мать:
Неликаева Евдокия (Лаврентьевна)
Сучкина
, Рыльский уезд, Курская губерния
Смерть
1784
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