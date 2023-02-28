Неликаева Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неликаева Варвара Дмитриевна

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Место рождения

Сучкина

Дата рождения

1780

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Неликаев Дмитрий Петрович

Мать: Неликаева Евдокия (Лаврентьевна)

Смерть
1788
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