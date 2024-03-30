Карпенко Кирилл Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.01.1893 ст.
Дата смерти24.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1893 ст.
Крещение
31.01.1893 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Карпенко Вера Кирилловна
Мать ребёнка: Карпенко Прасковья Парфеновна
Рождение ребёнка
05.05.1942
Дочь: Карпенко Валентина Кирилловна
Мать ребёнка: Карпенко Прасковья Парфеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1944