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Карпенко Кирилл Васильевич

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Место рождения

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

27.01.1893 ст.

Дата смерти

24.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1893 ст.

Отец: Карпенко Василий Гаврилович

Мать: Карпенко Прасковья Минаевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Крещение
31.01.1893 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Карпенко Вера Кирилловна

Мать ребёнка: Карпенко Прасковья Парфеновна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.05.1942

Дочь: Карпенко Валентина Кирилловна

Мать ребёнка: Карпенко Прасковья Парфеновна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпенко Прасковья Парфеновна

Смерть
24.04.1944
Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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