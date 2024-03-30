Карпенко Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти13.01.1902 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Карпенко Гавриил Карпович
Рождение ребёнка
07.03.1874 ст.
Сын: Карпенко Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Карпенко Анисья Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.11.1875 ст.
Сын: Карпенко Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Карпенко Анисья Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.10.1880 ст.
Мать ребёнка: Карпенко Федосья Ивановна
Бракосочетание
06.02.1887 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.03.1890 ст.
Сын: Карпенко Кондратий Васильевич
Мать ребёнка: Карпенко Прасковья Минаевна
Рождение ребёнка
27.01.1893 ст.
Сын: Карпенко Кирилл Васильевич
Мать ребёнка: Карпенко Прасковья Минаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1902 ст.