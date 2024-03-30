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Карпенко Василий Гаврилович

Место рождения

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

13.01.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Карпенко Гавриил Карпович

Мать: не указана

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.03.1874 ст.

Сын: Карпенко Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Карпенко Анисья Фёдоровна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.11.1875 ст.

Сын: Карпенко Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Карпенко Анисья Фёдоровна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.10.1880 ст.

Сын: Карпенко Яков Васильевич

Мать ребёнка: Карпенко Федосья Ивановна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
06.02.1887 ст.

Жена: Карпенко Прасковья Минаевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.03.1890 ст.

Сын: Карпенко Кондратий Васильевич

Мать ребёнка: Карпенко Прасковья Минаевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1893 ст.

Сын: Карпенко Кирилл Васильевич

Мать ребёнка: Карпенко Прасковья Минаевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпенко Федосья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпенко Анисья Фёдоровна

Смерть
13.01.1902 ст.
Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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