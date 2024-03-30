Карпенко (Зуева) Прасковья Минаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Зуева) Прасковья Минаевна

Место рождения

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

04.02.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Зуев Минай Семёнович

Мать: Зуева Прасковья Захаровна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1881 ст.

Дочь: Тосич Васса Александровна

Отец ребёнка: Тимошенко Александр Матвеевич

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
06.02.1887 ст.

Муж: Карпенко Василий Гаврилович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.03.1890 ст.

Сын: Карпенко Кондратий Васильевич

Отец ребёнка: Карпенко Василий Гаврилович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1893 ст.

Сын: Карпенко Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Карпенко Василий Гаврилович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Александр Матвеевич

Смерть
04.02.1898 ст.
Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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