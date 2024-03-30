Карпенко (Зуева) Прасковья Минаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти04.02.1898 ст.
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Зуев Минай Семёнович
Рождение ребёнка
11.02.1881 ст.
Дочь: Тосич Васса Александровна
Отец ребёнка: Тимошенко Александр Матвеевич
Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
06.02.1887 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.03.1890 ст.
Сын: Карпенко Кондратий Васильевич
Отец ребёнка: Карпенко Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
27.01.1893 ст.
Сын: Карпенко Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Карпенко Василий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.1898 ст.