Карпенко (Побойня) Прасковья Парфеновна
Место рождения
Дата рождения04.01.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1896 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
08.01.1896 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Карпенко Вера Кирилловна
Отец ребёнка: Карпенко Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
05.05.1942
Дочь: Карпенко Валентина Кирилловна
Отец ребёнка: Карпенко Кирилл Васильевич