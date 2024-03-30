Карпенко (Побойня) Прасковья Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Побойня) Прасковья Парфеновна

Место рождения

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

04.01.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1896 ст.

Отец: Побойня Парфён Афанасьевич

Мать: Побойня (Тимошенко) Ефимия Андреевна

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпенко Кирилл Васильевич

Крещение
08.01.1896 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Карпенко Вера Кирилловна

Отец ребёнка: Карпенко Кирилл Васильевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.05.1942

Дочь: Карпенко Валентина Кирилловна

Отец ребёнка: Карпенко Кирилл Васильевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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