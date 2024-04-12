Побойня Парфён Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения16.02.1877 ст.
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1877 ст.
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
Жена: Побойня Ефимия Андреевна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.01.1896 ст.
Дочь: Карпенко Прасковья Парфеновна
Мать ребёнка: Побойня Ефимия Андреевна
Рождение ребёнка
10.01.1899 ст.
Дочь: Якименко Татьяна Парфеновна
Мать ребёнка: Побойня Ефимия Андреевна
Рождение ребёнка
29.01.1906 ст.
Дочь: Завилейская Анна Парфеновна
Мать ребёнка: Побойня Ефимия Андреевна
Рождение ребёнка
07.11.1908 ст.
Дочь: Побойня Матрёна Парфеновна
Мать ребёнка: Побойня Ефимия Андреевна
Смерть
1946