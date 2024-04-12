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Побойня Парфён Афанасьевич

Место рождения

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

16.02.1877 ст.

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1877 ст.

Отец: Побойня Афанасий Никитич

Мать: Побойня Агриппина Никитична

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Жена: Побойня Ефимия Андреевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.01.1896 ст.

Дочь: Карпенко Прасковья Парфеновна

Мать ребёнка: Побойня Ефимия Андреевна

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1899 ст.

Дочь: Якименко Татьяна Парфеновна

Мать ребёнка: Побойня Ефимия Андреевна

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1906 ст.

Дочь: Завилейская Анна Парфеновна

Мать ребёнка: Побойня Ефимия Андреевна

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1908 ст.

Дочь: Побойня Матрёна Парфеновна

Мать ребёнка: Побойня Ефимия Андреевна

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
1946
Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
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