Побойня Агриппина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти02.09.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1873 ст.
Дочь: Белова Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Побойня Афанасий Никитич
Рождение ребёнка
16.02.1877 ст.
Сын: Побойня Парфён Афанасьевич
Отец ребёнка: Побойня Афанасий Никитич
Рождение ребёнка
30.11.1878 ст.
Дочь: Солодуха Варвара Афанасьевна
Отец ребёнка: Побойня Афанасий Никитич
Рождение ребёнка
06.11.1882 ст.
Сын: Побойня Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Побойня Афанасий Никитич
Рождение ребёнка
18.03.1885 ст.
Дочь: Степаненко Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Побойня Афанасий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1910 ст.