Побойня Агриппина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Побойня Агриппина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

02.09.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1873 ст.

Дочь: Белова Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Побойня Афанасий Никитич

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1877 ст.

Сын: Побойня Парфён Афанасьевич

Отец ребёнка: Побойня Афанасий Никитич

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.11.1878 ст.

Дочь: Солодуха Варвара Афанасьевна

Отец ребёнка: Побойня Афанасий Никитич

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1882 ст.

Сын: Побойня Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Побойня Афанасий Никитич

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1885 ст.

Дочь: Степаненко Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Побойня Афанасий Никитич

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Побойня Афанасий Никитич

Смерть
02.09.1910 ст.
Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
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